DHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yaşar Işıtan (35), havaya ateş açtığı için tepki gösterdiği, ardından kendisini darp eden Murat Gökay'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü havaya silahla ateş açtığı iddia edilen Murat Gökay, kendisine tepki gösteren Yaşar Işıtan ile tartıştı. Bu tartışmanın ardından Gökay, dün akşam yanına T.G. ile K.Y.'yi alarak Işıtan'ın dükkanına gitti.

Murat Gökay

Burada darp edilen Işıtan, masadaki bıçağı alarak Gökay'ı karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Gökay, kurtarılamadı. Polis, Işıtan ile T.G. ile K.Y.'yi gözaltına aldı.

Yaşar Işıtan

İşlemleri sonrası T.G. ve K.Y. serbest bırakıldı, Yaşar Işıtan ise tutuklandı.