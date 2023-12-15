Adana'da, motosikletiyle giderken önüne atlayan genci uyaran Arif Tanrıkulu (52), ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kızının evinde misafirlikten çıkan Arif Tanrıkulu, motosikletiyle evine giderken henüz ismi öğrenilemeyen 1'i kadın 5 kişinin kavgasına şahit oldu.

Bu sırada kavga eden gençlerden birisi yola çıkınca Tanrıkulu da, iddiaya göre, ‘Oğlum kenardan git" diyerek, uyarıda bulundu. Bunun üzerine genç, Arif Tanrıkulu'na önce yumrukla ardından da bıçakla saldırdı. Tanrıkulu'nu 5 kez bıçaklayan genç ve arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Arif Tanrıkulu’nu özel bir hastaneye kaldırdı. İç kanama geçiren Tanrıkulu, yoğun bakımda tedaviye alınırken polis ekipleri de saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Üç çocuk dört torun sahibi Arif Tanrıkulu'nun ailesi, hastane bahçesinde gelecek güzel haberi bekliyor.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Tanrıkulu'nun boşandığı eşi Ayşe Katırcı, "Suçluların halen yakalanmadığını öğrendim. Biz burada perişan olduk. Onların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. 5 bıçak darbesi almış eski eşim. Savunmasız bir halde eski eşime çok kötü saldırıyorlar. Sonuna kadar bu olayın arkasındayım. Boyacıydı bu adam, zaten zor şartlarda yaşıyordu şimdi daha da kötü oldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.