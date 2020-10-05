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Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam Trt 1'de 2. bölümüyle yayınlanacak olan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncularının kim olduğu, dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili ayrıntılar...

05.10.2020 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi saat 20:00'da Trt 1'de ekranlara gelecek. Başrolünde Melikşah olarak karşımıza çıkan Buğra Gülsoy'un oynadığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncularının kim olduğu, dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Selçuklu Devleti'nin hikayesini konu alan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sorusunun cevabı haberin detayında...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Buğra Gülsoy

Gürkan Uygun

Hatice Şendil

Leyla Lydia Tuğutlu

Ekin Koç

Bülent Alkış

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilecek. Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin çekildiği yer olan Beykoz, Riva bölgesi ormanlık alanları ve Beykoz Kundura Fabrikası gibi dizi çekimi için uygun koşulların yer aldığı alanda gerçekleştiriliyor

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…
Melikşah, Anadolunun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslandan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.
Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terkenin kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencerin Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

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