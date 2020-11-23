Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 9. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 10. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos’un Turna’yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos’un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas’ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos’a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer’in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer’e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır.

Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos’u yakalayabilecek midir? Sencer’in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir?

Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım’ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar’ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar’ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar’a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir?

Seferiye’den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur. Uzun zamandır arzuladığı bu makama Seferiye’yi hasta ederek kurulan Terken ne gibi faaliyetlere girişecektir? Edindiği bu gücü nasıl kullanacaktır? Bu güçle Nizamülmülk’ü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken’i nasıl sürprizler beklemektedir?

Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya niçin gelecektir? Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu’yu tanıyacak mıdır? Büyük sır açığa çıkacak mıdır? Nizamülmülk sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı ne yapacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 10.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

