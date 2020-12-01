Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele alan Uyanış: Büyük Selçuklu 10. yeni bölüm dün akşam ekrandaydı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm sevenleri tarafından merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm ön izleme izle
UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Uyanış: Büyük Selçuklu (@UyanisSelcuklu) November 30, 2020
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır? Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir?
Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir?
Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır?
Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı deşifre edebilecek midir?
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