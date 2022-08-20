4. Junior Cup Uluslararası Minikler Futbol Turnuvası Kütahya’da düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), tarafından 24 ülkenin katılımı ile 25-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak UYAFA Uluslararası Palandöken Cup Futbol Turnuvası’na hazırlık niteliği de taşıyan organizasyona Türkiye’nin yanı sıra 3 ülkeden takımlar katıldı.

17 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılan 4. Junior Cup Uluslararası Minikler Futbol Turnuvası’nda İran, Azerbaycan, Irak’tan gelen takımlar ile Göztepe, Altay, Altınordu, Uşakspor, Mersin, Tavşanlı Linyitspor, Eskişehir, Afyon ve UYAFA Şanlıurfa takımları mücadele etti.

Kütahya Tavşanlı Linyit Stadyumu’nda oynanan ve 4 gün süren turnuvada Uşak Başlıyacakspor’u finalde 2-0 mağlup eden UYAFA Şanlıurfa takımı şampiyon oldu.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Şırnak, Van, Kars’ın ardından Şanlıurfa’da turnuva düzenleyecek.

07-10 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak UYAFA Göbeklitepe Cup Turnuvası’nda, ilköğretim çağındaki çocuklar, hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak hem de Şanlıurfa’nın tarihi mirası Göbeklitepe’yi tanıma fırsatı bulacak.