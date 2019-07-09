UYAFA'dan dev organizasyon için ilk adım

09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UYAFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"UYAFA, kırsal kesimde yaşayan yetenekli çocuklarımız için 'Geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme!' projesi kapsamında, önemli bir kimliğe ve misyona sahiptir. 2008 ile 2018 yılları arasındaki tarihsel geçmişin ve gündelik dalgalı süreç ve dönemlerin ardından, Anadolu Spor Akademisi 2018 yılında UYAFA olarak yapısal ve kurumsal bir değişikliğe gitmiş ve bugünkü adıyla UYAFA olarak hayatımızda yeni bir dönemi başlatmıştır. UYAFA’nın yönetim kurulu başkanının, yönetiminin ve teknik koordinatörünün futbol ilgisi, bilgisi, uğraşı, görgüsü ve amaçları doğrultusunda UYAFA projesi-UYAFA CUP-UYAFA Futbol Okulu örgütlenmesi, organizasyonu ve işleyişi bakımından ciddi yatırımlar gerçekleştirmiş bazı örgütlenme ve eğitim modellemeleri geliştirdiği iddiası ve uğraşına girişmiş ve bunun bir kısmını hayatileştirmiş bir projedir. Altını çizmeden geçilemeyecek en önemli ve takdire şayan atılımlarını ise kırsal kesimde yaşayan yetenekli çocuklarımız için gerçekleştirmiş ve bu konuda gerçekten örnek oluşturmuştur. UYAFA olarak yakın tarihte, 2018 Eylül'de Barselona'da düzenlenen ‘Costa Brava’ Uluslararası turnuvasına, Şırnaklı çocuklarımızla katıldık. Çocuklarımız, bu turnuvada ülkemize turnuva birincisi olarak şampiyonluk kupasını kazandırdılar. Bu tip uluslararası turnuvalara her yıl çocuklarımızla katılıp Türkiye'nin yetenekli çocuklarının gelişimine UYAFA olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz. UYAFA Projesi kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde, 2022 Eylül veya Ekim ayında UYAFA CUP Mini Dünya Kupası (U12) Futbol Turnuvasını Türkiye’de düzenlemek üzere çalışmalarımıza başladık. Türkiye Futbol Federasyonu ve il yöneticileri ile yapacağımız görüşmelerden sonra tüm detaylarıyla birlikte Basın açıklamamızı yapacağız."
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