UYAFA'da devir teslim töreni

Devir teslim töreninde konuşan Özcan Şimşek, sadece görevi devrettiğini belirterek, “Bizim UYAFA’dan ayrılma gibi bir lüksümüz yoktur, çünkü UYAFA bizim evladımızdır. Bundan sonraki süreçte UYAFA Yüksek İstişare Kurulu başkanı olarak devam edeceğim.” dedi. Özcan Şimşek: “UYAFA’nın bugünlere gelmesinde emeği geçen her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

UYAFA Başkanlık görevini, Necati Alçık’a teslim etmekten büyük onur duyduğunu vurgulayan Özcan Şimşek, “Ben inanıyorum ki, uzun yıllar birlikte çalıştığım Necati Bey, aldığı bu nöbeti daha ileri noktalara taşıyacak ve büyük başarılara imza atacaktır. Gözüm arkada kalmadan başkanlık görevimi Necati başkanıma dev ediyorum, çünkü yerime gelen arkadaşımıza güvenerek görevi emanet ediyor ve buradan o duygularla ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Özcan Şimşek, görev aldığı süre boyunca büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, “Ülkemiz için yeni ve ilk olan pek çok projeyi hayata geçirdik. Gönüllere dokunduk, insanların hayır duasını aldık. Bu bir ekip işi. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kazandığımız başarılarda, elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bu bir veda değil, Başkanlık görevi süresince her zaman yeni Başkanımız Necati Alçık ile istişare içerisinde olacağım. Kendisine çalışmalarında yürekten başarılar dilerim.” diye konuştu.

Necati Alçık: “Bu bir bayrak yarışı”

Necati Alçık ise, Özcan Şimşek’in görevi süresince çok önemli hizmetlere imza attığını vurgulayarak, teşekkürlerini sundu.

Özcan Şimşek döneminde başlatılan projeleri devam ettirmek ve yeni bir çok projelerle UYAFA yı daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğini belirten Necati Alçık, “Bu bir bayrak yarışıdır. Makamlar gelip geçidir. Asıl olan elden geldiği ölçüde başarılı hizmet yapabilmek ve güzel anılarla ayrılabilmektir. Özcan Şimşek de görevinden bu şekilde güzel anılarla ayrılıyor. Şahsımı göreve layık gördüğü için Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisinin engin tecrübelerinden her zaman yararlanacağım. Elimden geldiğince göreve layık olmaya çalışacağım. UYAFA: ülkemizin ve dünyanın, dörtbir yanına dağılmıș, içinde, bir çok ferdin, fedakarca görev yaptığı büyük bir ailedir. Özcan Şimşek, bu UYAFA ailesiyle birlikte, görev süresi boyunca, ilkleri başardı, bir çok açılım yaptı. Biz de onları bir adım daha ileri götürme çabasında olacağız. Allah mahcup etmesin.” ÇOCUKLAR SONUÇLARDAN ÖNEMLİDİR" dedi.