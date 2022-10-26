UYAFA, Ağrı'da harekete geçti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen UYAFA yönetim kurulu, Ağrı’da 300'e yakın öğrenciye spor malzemesi dağıtımında bulundu. Organizasyona Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Ağrılı İş İnsanı İmparator Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Dursun, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ da katıldı.

Törende açılış konuşması yapan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, UYAFA ile 2009 yılında İsviçre’ye 16 Ağrılı sporcunun gittiğini belirterek, organizasyonun önemine dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, “Nerede bir çocuk var ise onun yanında olabilmek için çaba harcıyoruz. Büyük bir camiayız. Herkesin bu büyük camianın yükünü azaltmak, çocuklarımızı motive etmek için çaba göstermesi en büyük arzumuzdur. Bu anlamda çocuklarımıza spor malzemesi desteği sağlayan UYAFA heyetine teşekkür ediyorum” dedi. UYAFA’nın Ağrı’da gerçekleştirmeyi planladığı 2023 ulusal, 2024 uluslararası spor organizasyonu için ön incelemelerde bulunduklarını söyleyen UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Ağrı önemli bir potansiyele sahip bir il. Daha önce geçmişte İsviçre’ye buradan iyi bir takım götürdük. Şimdi Ağrılı dostlarımız UYAFA yapısı içerisinde bizlerle birlikte yer alıyor. Bunlardan en önemlisi UYAFA Marmara Bölge koordinatörü Sayın Mehmet Emin Dursun’dur. Bugün bu malzemeleri Ağrılı çocuklarımıza hediye etti. İnşallah onun da destekleri ile 2024 yılında ulusal veya uluslararası bir turnuvayı Ağrı’da gerçekleştirme hayalimiz var. Bugün burada gördüğümüz tablo Ağrı’nın bu organizasyon için hazır olduğunu gösteriyor. Bizde bugünden sonraki çabamızı Ağrı’da organizasyonlarımızı gerçekleştirmek için kullanacağız” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Genel Başkanı Özcan Şimşek, İş İnsanı Mehmet Emin Dursun, Turizm Koordinatörü Ali Güney, akademisyenler ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Şu anda salonumuzda iki büyük liderin fotoğrafı var. Birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim’ sözünün sporcu kardeşlerimin yaşam felsefesi olmasını diliyorum. Sporcu bir geçmişe sahip olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının sırrının spor ve spordan aldığı kazanım olduğunu düşünüyorum. İki büyük liderin spora yaklaşımı ülkemizin spora ve sporcuya verdiği önemi göstermektedir. Sağlıklı ve daha iyi bir yaşamın anahtarının spor yapmaktan geçtiğinden hareketle Üniversite olarak sahip olduğumuz zengin ve çok yönlü sportif alt yapı sayesinde Ağrı’yı ve Ülkemizi, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil ettik. Bundan sonra da daha fazla genç kardeşlerimizi hem ulusal hem de uluslararası spor camiasına kazandırmak için çaba sarf edeceğiz. Eminim ki yetenek avcıları Ağrı sokaklarında yürüdüğünde acaba yetenekli biri var mı diye bakmadan geçmeyecektir” diye konuştu.

“Çocuklar Sonuçlardan Önemlidir” panelinde konuşan UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Ağrı’da 14 yıl önce dönemin valisi ile birlikte sporun ve sporcunum gelişmesi için ilk adımı attık. Ağrılı çocuklarımızı yurtdışına İsviçre’ye hayata geçirdiğimiz proje ile gönderdik. Amacımız onları sadece sporcu yapmak değil, spor yaparken eğlenirken onlara dokunabilmek ve hayaller kurmalarını sağlamak. Amacımız kimseyi sporcu yapmak değil sosyal alanda onlarla beraber olmak, kendilerini farklı hissetmelerini sağlamak. Bu yolda da önemli mesafeler aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile 25-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak Uluslararası Palandöken Cup ile de aynı hedefleri gerçekleştirmek için çabalayacağız. Temel amacımız herkesi futbolcu yapmak değil iyi bir insan olmaları konusunda çocuklarımıza katkıda bulunmak. Çünkü herkes iyi bir sporcu olamayabilir ama iyi bir insan olabilir. Herkes arkadaşını, vatanını sevebilir, annesine babasına karşı saygılı olabilir. Bu noktada sporun insanın içerisindeki iyiliği açığa çıkarmada önemli araç olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu. Panel konuşmaların ardından soru-cevap bölümü ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.