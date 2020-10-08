Graz kentindeki Raiffeisen Sportpark'ta oynanan karşılaşmayı Halkbank, 25-16, 28-26 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanarak avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Perşembe günü Ankara'da oynanacak.

Halkbank turu geçmesi durumunda son 32 turunda İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşılaşacak.