UV-C ışınları ile dezefenksiyon sistemi imal ettiler - KOCAELİ

Firma sahibi Serdar Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır makine ve talaşlı imalat alanında yurt içi ve yurt dışı sektörün birçok lider firmasına hizmet verdiklerini belirtti.Avcı, salgının ortaya çıkmasının ardından, firma olarak mücadele sürecine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bu kapsamda, daha önce Karamürsel Belediyesine dezenfeksiyon tüneli imal ettiklerini aktaran Avcı, şunları söyledi:"MMS Marmara Makina Ar-Ge ekibi olarak UV ışınlar ile koronavirüsü de dahil birçok virüs ve bakterinin yok edileceği bir dezenfeksiyon hattı tasarlayıp imal ettik. İmalatı tamamlanan ürün kısa süre içinde hizmete girecek. Tasarım ve imalatı tamamen kendimize ait. Prototipi imal edilen sistem, içinden geçilen tüm ürünlerin kullanıcılar tarafından evlerine götürülmeden dezenfekte edilmesini sağlıyor. UV ışınlar ile dezenfeksiyon aslında imal ettiğimiz tünellerden daha öncesinde üstünde çalıştığımız bir projeydi fakat daha teknik bir konu olduğundan araştırma, imalat ve test aşamaları çok daha fazla zaman aldı."Avcı, cihazın sahadaki performansını, farklı noktalara kurarak periyodik olarak yaptıkları testlerle her açıdan gözlemleyeceklerini kaydetti.Ürünün birçok alanda kullanılabileceğini aktaran Avcı, "Örneğin bir markette bu sistemi, bu hattı kurduğunuzda son tüketici satın aldığı ürünü sistem üzerinden geçirdiğinde evine dezenfekte edilmiş bir ürün götürmüş olacak. Bu örnekleri kamu kuruluşları, fırın, manav, eczane, giyim mağazaları, kargo şirketleri gibi ambalaj üzerinden bakteri ve mikrop alışverişi olabilecek her yer için çoğaltabiliriz. Şu an tasarladığımız ürün bir marketten alabileceğiniz en büyük ürün gözeterek tasarlandı fakat henüz üretim aşamasında olmamızla birlikte farklı ebatlarda tasarımlar da mevcut. Bu ürün bize bu alışkanlıklarımıza bir istasyon daha eklemeyi gerektirecek." ifadesini kullandı.- "En etkin çözümlerle vatandaşların süreci atlatmasına destek olacağız"Hayatın akışına uygun çok daha farklı tasarımdaki ürünler üzerinde de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Avcı, "Hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi kelimeler aslında çok öncesinde hayatımızda olması gereken ama bundan sonra hayatımızdan çıkmayacak kelimeler. En kısa sürede farklı ürünlerimizi de piyasaya sürerek, en ekonomik ve en etkin çözümlerle vatandaşlarımızın süreci atlatmasına destek olacağız." şeklinde konuştu.Avcı, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın projenin aşamalarını yakından takip ettiğini ve Belediye Başkanı kimliğinin yanında, kendisinin projelerine büyük destek verdiğini sözlerini ekledi.
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