Otobüs duraklarının üzerine bakın ne yaptılar...

Hollanda’nın Utrecht şehrinde belediye tarafından beldedeki 316 otobüs durağının üstlerini yeşillendirilerek arılar ve kuşlara da durak yapıldı.

Otobüs duraklarını üstlerinin yeşillendirilmesi yalnızca gözlere hoş bir manzara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ince tozları ve yağmur sularını da topluyor, otobüs bekleyenlere yaz mevsiminde de serinlik sağlıyor.

Öte yandan bu yeşillikler, kuşlar, arılar ve böceklere de yeşil alan sağlıyor.

Utrecht Belediyesi çatılarını yeşile dönüştürmek isteyen vatandaşlara destek sağlıyor.