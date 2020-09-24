Utku Deniz Küçük'den 'Neyse Hayal Kurmayalım Şimdi'

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Müzik prodüktörlüğünü Haluk Kurosman'ın yaptığı, 4 şarkıdan oluşan 'Neyse Hayal Kurmayalım Şimdi', 25 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Çalışma; 'Benim İsmimi Verecekler', 'İlk Gülüşte Aşk', 'O Gün Bugün Değil' ve 'Neyse Hayal Kurmayalım Şimdi'den oluşuyor.Tüm şarkıların sözleri Haluk Kurosman'a ait.

Şarkıların müzikleri ve düzenlemeleri ise Utku Deniz Küçük ve Haluk Kurosman'ın ortak imzasını taşıyor. Çalışmanın bas gitarlarını da Utku Deniz Küçük çalıyor.