11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın kurgusunda, her biri birbirinden çarpıcı 14 fotoğrafı, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin yayımladığı 'Son 10 Yılda Türkiye'de Çocuk İstismarı' raporlarından alınan çarpıcı verilerle 'Utanç' adıyla sergilenecek. İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün yeni sosyal sorumluluk projesi 'Utanç' adlı sergi, 15 Şubat'ta saat 14'te açılacak.
RAKAMLARLA ÇOCUĞA ŞİDDET VE ÇOCUK TACİZİ
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği raporlarına göre son 10 yılda Türkiye'de çocuk istismarı yüzde 700 arttı.
Son 16 yılda ise 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı.
Cinsel suçların % 46'sı çocuklara karşı işlendi.
Sadece resmi kayıtlara geçen istismara uğrayan çocuk sayısı son 10 yılda 300 bini geçti.
Çocukların cinsel istismarında Türkiye maalesef dünya listesinde 3'üncü Sırada yer aldı.
2009 - 2015 yılları arasında;
Bir gün bile yaşayamadan ölen her 10 bebekten birinin annesi çocuk yaştaydı.
Resmi kayıtlara göre aynı yıllarda doğum yaparken ölen ‘çocuk anne' sayısı ise 17 oldu.
15 yaşından küçük 234, 15 -17 yaş arasında ise 6.396 kız çocuğu anne oldu.
Yapılan çalışmalar Türkiye'de gerçekleşen her 100 evliliğin 18'inin çocuk yaşta gerçekleştiğini gösteriyor."
15 - 19 yaş arası intihar haritasının dehşet verici;
2003 - 2017 yılları arasında Türkiye'de 15 yaşını doldurmadan intihar eden 1.324 çocuk var. Bunların 713'ü kız, 608'i ise erkek çocuğu olarak kayıtlara geçti.
15 - 19 yaş arası intihar haritası ise kelimenin tam anlamıyla dehşet verici. 5.585 çocuk, ölümü bir seçenek olarak tercih etti.
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