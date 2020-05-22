Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.