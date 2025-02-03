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        Haberler Gündem 3. Sayfa Usulsüz taşınan 300 kg sakatata el konuldu | Son dakika haberleri

        Antalya'da usulsüz taşınan 300 kilogram sakatata el konuldu

        Şanlıurfa'dan otobüsle Antalya'ya gönderilen yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki 3 çuval sakatata el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:51
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        Usulsüz taşınan 300 kg sakatata el konuldu
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontrollerde, Şanlıurfa'dan otobüsle usulüne aykırı şekilde taşınan 3 çuval bağırsak tespit edildi.

        Piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bağırsağa el koyan ekipler, otobüs firmasına da ilgili kanun gereğince cezai işlem uyguladı.

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