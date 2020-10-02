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Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı belirlendi.

Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre Mahkumların kalan cezalarını burada tamamlanmasını sağladıkları tespit edilen ve aralarında 1 doktor, 1 infaz koruma memuru ve 1 hastane temizlik şefinin de bulunduğu 15 şüpheli şahsa yönelik "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Rüşvet ve Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 412.000 TL para, 2 adet tabanca ve bunlara ait mühimmat ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 15 şüpheliden 5’i adli kontrolle serbest bırakılırken 10 şüpheli tutuklandı.