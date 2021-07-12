Üstü açık Japon Türkiye'ye geldi

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Toyota bünyesindeki Japon premium otomobil üreticisi Lexus, LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sundu. Dolmabahçe Showroom’unda gerçekleştirilen lansmanın ardından Turuncu (Karnelyan) özel rengine sahip LC 500 Convertible, lansmana özel coupe versiyonu ile aynı fiyattan bayide yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, araç 3 milyon 990 bin TL etiket fiyatına sahip.

Modelin lansmanında değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "İlk 5 yıllık süreçte rekabete hayli açık bir segmette bilinirlik açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza devam ettik. LC 500 Convertible modeli ile birlikte ikinci 5 yıllık sürece başlıyoruz. LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

GERİ ALIM GARANTİSİ İLE GELDİ

Lüks segmentte müşteri beklentilerinin fazla olduğunu ve farklılık gösterdiğini de dile getiren Bozkurt, "Amacımız satış adetlerini hep bir önceki yılın üzerine çıkarmak ve pazar payımızı artırmak. Bu hedeflerimizi de hizmetlerle destekliyoruz. Bunların en başında Lexus sahipleri için sunulan ‘Geri Alım Garantisi’ geliyor. Geri Alım Garantisi, marka konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bireysel müşteri danışman ve müşterilerimizin gittikleri şehre Lexus’larının TIR ile gönderilmesi gibi birçok yenilikçi hizmeti de pazara ilk sunan marka konumundayız" şeklinde konuştu.

'5 YILDA KİMSE YOLDA KALMADI'

2021 yılının ilk 6 ayında premium pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, "Premium pazar ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 büyürken, Lexus olarak biz yüzde 105 büyüme gösterdik. Büyüme hedefi olan bir marka olduğumuz için pandemi sürecinde de stok konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu süreçte her bir Lexus kullanıcısının tek tek hatırını sorduk, varsa ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar attık. Bunun yanında referans satışlarımızın arttığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, Lexus marka araçların arıza sebebiyle servislere gelmediğini de vurgulayarak, "Nisan 2021’de Türkiye’deki Lexus kullanıcıları arasında yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre hiçbir Lexus kullanıcısının arıza sebebiyle Lexus servislerine gitme ihtiyacı duymadığı da ortaya çıktı. Lexus’u Türkiye pazarına sunarken yolda kalırsanız ve ulaşılamayacak bir yerdeyseniz helikopter dahi yollarız demiştik. 5 senedir hiç helikopter kaldırmadık. Çünkü kimse yolda kalmadı" dedi.

2017’de tanıtılan LC Coupe’nin üstü açılan versiyonu olan LC 500 Convertible 4 bin 770 mm uzunluğa, bin 920 mm genişliğe, bin 350 mm yüksekliğe ve 2 bin 870 mm aks aralığına sahip.

477 beygir güç ve 520 Nm tork üreten atmosferik 5.0 litre V8 motora ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımana sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 270 km/s hıza ulaşabiliyor.