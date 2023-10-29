Usta sanatçılarımızdandı! Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu!
1 Şubat 1999'da hayata veda eden Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile ilgili vasiyeti gündem oldu. Manço'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı için söyledikleri sevenlerini duygulandırdı.
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Tüm Türkiye’de bugün Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanıyor. Unutulmaz sanatçılardan biri olan Barış Manço’nun 50 yıl önce bugün için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.
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Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili sözler söyledi. 1995 yılında gerçekleşen konserde Manço şu sözleri dile getirdi: "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum"
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Sosyal medya kullanıcılarından: "Keşke sen de bugünü görebilseydin","Ailesi bu vasiyeti yerine getirmeli","Ne güzel konuşmuş" gibi yorumlar geldi.
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BARIŞ MANÇO 2023 SÖZLERİ
Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şarkısının sözleri şu şekildedir;
1923`ün ılık bir Ekim sabahında
Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum
Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben
Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu
Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu
Toprak anam toprak anam Anadolu
Babamsa sağı solu belli olmaz
Bir gürledimi yer yerinden oynar
Göğsünde çatırdamalar olurmuş
Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı
Kaya parçaları vardır bu topraklarda
Ve sen benim oğlum
Ve sen kayaların oğlu
Bu taşı toprağı birarada tutacaksın
Kolay değil kayaların oğlu olmak
Kuzeyden esen rüzgara
Güneyden gelen kavurucu sıcağa
Karşı koruyacaksın onları
Kolay değil, kolay değil
Kayaların oğlu olmak
2023`ün ılık bir ekim sabahında
Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
Ve sankı yüz yıllık ulu bir çınar gibi
Kök salmaya başladım o sabah
Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır
Durmakta olan diğer çınarları farkettim
Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
Ve asırlık çınarlar benide aralarına aldılar
Ve 2023`ün ılık bir ekim sabahında
Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
Beraberce seyre koyulduk