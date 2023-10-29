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        Haberler Magazin Usta sanatçılarımızdandı! Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu!

        Usta sanatçılarımızdandı! Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu!

        1 Şubat 1999'da hayata veda eden Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile ilgili vasiyeti gündem oldu. Manço'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı için söyledikleri sevenlerini duygulandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:03
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        • 1

          Tüm Türkiye’de bugün Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanıyor. Unutulmaz sanatçılardan biri olan Barış Manço’nun 50 yıl önce bugün için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili sözler söyledi. 1995 yılında gerçekleşen konserde Manço şu sözleri dile getirdi: "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum"

        • 3

          Sosyal medya kullanıcılarından: "Keşke sen de bugünü görebilseydin","Ailesi bu vasiyeti yerine getirmeli","Ne güzel konuşmuş" gibi yorumlar geldi.

        • 4

          BARIŞ MANÇO 2023 SÖZLERİ

          Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şarkısının sözleri şu şekildedir;

          1923`ün ılık bir Ekim sabahında
          Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum
          Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben
          Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu
          Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu
          Toprak anam toprak anam Anadolu
          Babamsa sağı solu belli olmaz
          Bir gürledimi yer yerinden oynar
          Göğsünde çatırdamalar olurmuş
          Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı
          Kaya parçaları vardır bu topraklarda
          Ve sen benim oğlum
          Ve sen kayaların oğlu
          Bu taşı toprağı birarada tutacaksın
          Kolay değil kayaların oğlu olmak
          Kuzeyden esen rüzgara
          Güneyden gelen kavurucu sıcağa
          Karşı koruyacaksın onları
          Kolay değil, kolay değil
          Kayaların oğlu olmak
          2023`ün ılık bir ekim sabahında
          Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
          Ve sankı yüz yıllık ulu bir çınar gibi
          Kök salmaya başladım o sabah
          Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır
          Durmakta olan diğer çınarları farkettim
          Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
          Ve asırlık çınarlar benide aralarına aldılar
          Ve 2023`ün ılık bir ekim sabahında
          Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
          Beraberce seyre koyulduk

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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