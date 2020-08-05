Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

AA

"Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerdeki karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasına yer alan sanatçı, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Yaşamını tiyatroya adayan sanatçının oğlu Mert Asutay'ın eşi Şirin Asutay, kişisel sosyal medya hesabında, "Tiyatromuzun duayeni, canımız, babamız Üstün Asutay'ı bu akşam kaybettik. Şakalarını da alıp gitti." sözlerini paylaştı.