AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Yeşilçam'ın usta ismi, “Ölmeden önce son isteğim Kenan İmirzalıoğlu’nu görmek” açıklamasını yapmıştı.

Anıl'ın bu sözlerine 'İlk fırsatta yanına gideceğim' diyen Kenan İmirzalıoğlu, emektar sanatçıyı yaşam evinde ziyaret etmiş ve yaklaşık 2 saat Mehtap Anıl ile sohbet etmişti.

İmirzalıoğlu'nun ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Anıl, ünlü oyuncuya kahve falı bakmıştı.