Usta oyuncunun aynı zamanda birçok sinema filminde ve dizide de rol aldığını belirten Parscan, şunları kaydetti:

Emekli olduktan sonra da yine tiyatroda oyunlarına devam etti. Birçok dizide, birçok sinema filminde oynadı. 83 yaşını bitirdikten sonra vefat etti.

Son bir sene evveline kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü. Yani herkesin 6 dakikada bitireceği işi, 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı, bu işi çok seviyordu.