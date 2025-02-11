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        Haberler Sağlık Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor

        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, virüslerin yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:25
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        Doç. Dr. Emre Ocak, soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonu ve daha ağır semptomlar gösteren grip hastalığının artığını ifade etti.

        Her iki hastalığın sebebinin de büyük oranda virüsler olduğunu belirten Ocak, "Hastalığı yapan mikroplar farklı çeşitlerde sınıflandırılıyor. En çok görülenleri virüsler ve bakterilerdir. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve gribe neden olan durum yüzde 80 virüslerdir. Hatırlanacağı gibi tüm dünyayı etkileyen Covid-19 da bir virüstü" dedi.

        Ocak, soğuk havalarda kapalı ortamda geçen zamanın artığını ve insanların yakın temasta bulunduğunu belirtti.

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        "MASKE TAKAN KİŞİ HAPŞIRSA VE ÖKSÜRSE DE VİRÜS ETRAFA YAYILMIYOR"

        Damlacık yoluyla bulaşan viral hastalıkların yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske takmasının önem arz ettiğini aktaran Ocak, şunları kaydetti: "Hava soğuk olduğu için kapalı ortamlarda daha çok bulunuyoruz, açık havaya çok az çıkıyoruz. Kapalı ortamlarda viral hastalıklar damlacık yoluyla bulaşıyor. Kişi hapşırıp, öksürüyor ve virüsler havada kalıyor. Başkaları bunu soluyunca bu enfeksiyon üst solunum yoluna yerleşiyor ve hastalık yapıyor. Özellikle risk grubundaki hastalar ve yaşlılar kapalı ortamlarda maske kullanırsa hastalıktan kendini korumuş olur. Hastalığa yakalanan kişiler de virüsleri başkalarına bulaştırmamaları için maske kullanmalılar. Hasta olan kişi maske taktığında hapşırsa ve öksürse dahi virüsler etrafa yayılmıyor."

        "ANTİBİYOTİK MUTLAKA UZMANA DANIŞILARAK KULLANILMALI"

        Ocak, hastalıklara karşı gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

        Hafif bir soğuk algınlığı ve burun akıntısında insanların hemen antibiyotik kullanma davranışı gösterdiğini anlatan Ocak, "Bu doğru değil. Antibiyotik mutlaka uzmana danışılarak, uzmanın önerisi sonucu ve mümkünse o bölgeden örnek alınarak kullanılması gereken bir tedavi çeşididir. Kontrolsüz antibiyotik kullanımı bir süre sonra o bakterilerde direnç oluşmasını sağlar ve bu da uzun vadede halk sağlığı için problem oluşturacaktır" diye konuştu.

        Ocak, hastalıkların tedavisinde doktor tavsiyesine uyulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de kaydetti.

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