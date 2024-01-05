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        Haberler Sağlık Üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşme süreci uzadı

        Üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşme süreci uzadı

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, mevsimsel grip vakalarında iyileşme sürecinin uzadığını, hastaların önemli bölümünün RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) kapmış olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:39
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        O enfeksiyonların iyileşme süreci uzadı
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        Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mevsimsel hale dönmesiyle diğer virüslerin daha yaygın şekilde görülmeye başladığını anlattı.

        Nefes darlığı oluşturmayan ve balgamsız kronik öksürüğe neden olan, belirtileri Covid-19 ve influenzaya benzeyen, solunum yolunu etkileyen virüs RSV'nin iyileşme sürecinin 15-20 günü bulabildiğine dikkati çeken Şener, "Son dönemde görülen grip vakalarının ciddi kesimi genç yetişkin. İyileşme süreci uzun. Dolayısıyla ben ciddi kesimin RSV olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Hastalara önerilerde bulunan Şener, "Bol su içmelerini, burun akıntısı, tıkanıklığı olduğu zaman bulundukları ortamda nem oranını artırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ev içi ısılarının yüksek olması da havanın kuru olması da öksürüğe ve burun akıntısı, burun tıkanıklığının devam etmesine sebep olabiliyor. Çok ciddi anlamda ateş olmadığı sürece herhangi bir antibiyotik kullanmalarını önermiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        "65 YAŞIN ALTINDA GRUPLARDA PANİK OLACAK BİR ŞEY YOK"

        Şener, 65 yaşın üzerindeki hastalarda ise kuru öksürük arada balgamla geliyorsa gribin üstüne bakterili enfeksiyon yerleşip yerleşmediğine mutlaka bakılması gerektiğini söyledi.

        Hastalar viral enfeksiyonu atlattıktan sonra üstüne yerleşen enfeksiyonların zatürre gibi hastalıklara neden olabileceğini hatırlanan Şener, şunları kaydetti: "Bu tablolarda bunu ayırt etmek için mutlaka bir hekime başvurup solunum seslerinin dinlenmesi, gerekliyse akciğer grafisi ve tomografiyle, akciğerde bir tutulum olup olmadığına bakılması, gerekirse de bir an önce antibiyotik tedavisine başlanması gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz; 65 yaşın altında gruplarda panik olacak bir şey yok. Devam eden öksürük RSV, parainfluenza ya da insan metapneumovirusun yaptığı hasarın devam süreci, nekahat döneminin uzun sürmesinden kaynaklanıyor. 65 yaş üstündeyse eğer bu süreç devam ediyorsa ardından gelebilecek olan bakteriyel enfeksiyon açısından dikkat etmek lazım. Çünkü bakterili enfeksiyonlara maalesef antibiyotik tedavisine ihtiyacımız oluyor ve maalesef bazı kişilerin de yatarak tedavi alması gerekiyor."

        Birçok hastanın uzun süren öksürük ve gribi Covid-19 ile karıştırdığını anlatan Şener, "Covid-19 da belli semptomlarla ortaya çıkıyor ama bu kadar uzun süre devam eden alt solunum yolu enfeksiyonu semptomuna sebep olduğu dönemlerde değiliz. Koronavirüs artık mevsimsel hale geldi. 65 yaş üstü için ciddi anlamda odaklanmamız gerekiyor. 65 yaş altındakiler için Covid-19'la ilgili olağanüstü bir durum yok" dedi.

        * Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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