Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Haşim İşcan Geçidi'nde meydana geldi. Yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklik üst geçitten yola düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol üzerine düşen kişiye hiçbir aracın çarpmadığı öğrenildi.