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        Üst geçit altında doğurduğu bebeğini poşete koyan genç kadın gözaltında!

        Karabük'te üst geçidin merdivenlerinin altında poşette bebek cansız bedeni bulundu. Bebeğini, olay yerinde doğurduktan sonra poşete sarıp, bırakıp gittiği belirlenen genç kadın, gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:58
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
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        Karabük'te üst geçidin merdivenlerinin altında poşette bulunan bebek cansız bedeni ile ilgili S.K. (28), gözaltına alındı.

        Dün akşam, Hürriyet Caddesi'ndeki üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu tespit etti.

        Ekipler, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı. İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K., gece, gözaltına alındı.

        S.K.'nin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi.

        S.K.'nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu Haberi Görüntüle
        #karabük haberleri
        #bebek
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