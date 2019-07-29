29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen yaz okullarına bu yılda çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Emrah Doğru'nun haberine göre, Üsküdar Belediyesi bünyesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı eğitim ve gençlik çalışmaları yürüten Üsküdar Gençlik Eğitim Merkezleri (ÜSGEM) tarafından düzenlenen yaz okullarına bu yıl 4 bin 500'ün üzerinde Üsküdarlı çocuk katıldı.
Yaz okullarında; spor, sanat, matematik, bilim, çevre, el sanatları, manevi, ahlaki ve akademik gelişim gibi birbirinden farklı branşlarda eğitimler verildi. Bu eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler, çocuklar için eğlenceli aktivitelerde düzenlendi. Çocuklar, havuz, piknik, boğaz turu ve yarışmalarla yaz okulunu dolu dolu geçirdi. Üsküdarlı aileler, çocuklarının yazı hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerinin mutluluğunu yaşadı.
DEV BAYRAKLI KAPANIŞ
Üsküdar Belediyesi'nin yaz okulları kapanış programı, Üsküdar Çamlıca Camii’nde Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile öğrenci ve veliler katıldı. Şişme oyuncaklarla, elektrikli oyun alanlarıyla donatılan programda, perdede oynatılan geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile Mehteran gösterileri de yer aldı. Şenlik tadında geçen kapanış programında çocuklar gönüllerince eğlendi.
Öte yandan Çamlıca Camii’nin avlusunda 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısına açılan dev Türk Bayrağı, görsel bir şölen oluşturdu.
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