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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Üsküdar’da yayaya yol vermeyen taksici: Yolda birisi varsa buyrun mu diyeceğiz?

        Üsküdar’da yayaya yol vermeyen taksici: Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?

        Üsküdar'da sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde yaya geçidinde yayaya yol vermeyen bir taksi şoförüne ceza yazıldı. Cezaya sinirlenen taksici "Yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz?" derken, emniyet kemeri takmama ve patinaj çekmesinden dolayı ayrıca ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:01
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        Yayaya yol vermedi: Buyurun mu diyeceğiz?
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        Üsküdar'da denetim sırasında ceza yazılan taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü, motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza kesti.

        Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

        Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

        Ceza yazılan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracına bindi ve emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

        "YOLDA BİRİSİ VARSA, 'BUYURUN MU' DİYECEĞİZ"

        Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Böyle bir ceza yok, böyle ceza mı yazılır abi. Kimsenin yolda girdiği yok. Ben yolumda gidiyorum. Birisi orda bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Napacağız yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz. Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti" dedi.

        #taksici
        #son dakika
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