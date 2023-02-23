Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Üsküdar’da 5 katlı binada çıkan yangın 2 binaya daha sirayet etti

Üsküdar 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra yan binalara da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Giriş: 23.02.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
Üsküdar’da 5 katlı binada çıkan yangın 2 binaya daha sirayet etti
Üsküdar'da 5 katlı binada yangın!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Üsküdar’da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yan binalara sirayet eden alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi Kağıtçıbaşı Sokak üzerine 15.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen alevler 2 binaya daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevlere teslim olan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.

Mahalle sakini Furkan Emre Aydın, “Arkadaşım bu binada oturuyor. 5’inci katın çatısı yanıyordu. Öğrendik ki ustalar yukarıda iş yapıyormuş. 'Biz yemek yiyorduk, görmedik' dediler ama muhtemelen boya ya da tiner düştü, yandı. Yangın arkadaki binaya sıçramış. İtfaiye ekipleri gelmeden önce bina alevlere teslim olmuştu. Ekipler yangını kontrol altına aldı” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
MSB'den sahra hastaneleri açıklaması
MSB'den sahra hastaneleri açıklaması
Burdur'da pansiyon yangını: 45 depremzede tahliye edildi
Burdur'da pansiyon yangını: 45 depremzede tahliye edildi
Elbistan Kaymakamı'ndan hastanedeki cenaze görüntülerine yalanlama
Elbistan Kaymakamı'ndan hastanedeki cenaze görüntülerine yalanlama
Çorum'daki arkadaş cinayetinde 2 tutuklama
Çorum'daki arkadaş cinayetinde 2 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.