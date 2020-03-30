Üsküdar ve Kadıköy sahili boş kaldı - İSTANBUL

AA

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar sahili, Salacak ve Kadıköy sahilinde bugün sessizlik hakim. Vatandaşların, büyük ölçüde "evde kal" uyarısına riayet ettiği görülürken, sahiller sessizliğe büründü.Öte yandan İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun da haftanın ilk günü olmasına rağmen düştüğü gözlendi.