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        Haberler Gündem Üsküdar-Samandıra Metro Hattında yoğunluk yaşandı

        Üsküdar-Samandıra Metro Hattında yoğunluk yaşandı

        İstanbul'da, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'da, duraklardaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:44
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        Üsküdar-Samandıra Metro Hattında yoğunluk yaşandı
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        Kentte akşam saatlerinde metroyu kullanmak isteyenler, turnikelerin İstanbulkart uygulamasındaki QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

        Görevliler, turnikelerdeki ödeme noktalarındaki sistemde sorun yaşandığını ve QR kodun okunmadığı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Özellikle, metrobüsün aktarma noktası olan duraklarda yoğunluğun arttığı gözlemlendi.

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