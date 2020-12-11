Üsküdar Sahili'nde olta balıkçılığına yönelik tedbirler denetlendi

AA

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde, olta balıkçıları maske, mesafe ve hijyen tedbirleri ile sigara içmemeleri konusunda uyarıldı.

Zabıta ekipleri, Üsküdar Meydanı'ndaki sahil hattına da "Rast gele, 3 metre mesafe" yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Kubilay Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetim kapsamında olta balıkçılığı yapılan alanda 3 metre ölçümü yapılarak çıkartmalar yapıştırıldığını söyledi.

Balıkçıların sağlığı için gün boyu denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ay, "Hem havadan drone ile hem de sahada devriye şeklinde denetimlerimizi yaptık. Denetimler genelgeye istinaden Kovid-19 tedbirleri kalkana kadar devam edecek." diye konuştu.

Üsküdar Sahili'nde denetimler gün boyu sürecek.