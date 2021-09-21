Validebağ Korusu'nda gerginlik

Üsküdar Validebağ Korusu'na sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Belediye çalışanları kamyonla kum dökümü yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Bu sırada görevliler ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.
DHA'da yer alan habere göre, Validebağ Gönüllüleri isimli grup sosyal medya hesaplarından koruya kum dökmeye çalışan belediye görevlilerine engel olmaya çalıştıkları görüntüleri paylaştı.
Polis ekipleri araya girerek vatandaşlar ile görevliler arasında yaşanan gerginliği sonlandırdı. Koruda her zaman yürüyüş yaptığını söyleyen Deniz Altan "Bu yürüyüş yollarından hiçbir şikayetim yok. Üsküdar Belediyesi koruma kararı olmasına rağmen buraya inşaat kumu döküyor. Validebağ Gönüllüleri ile inatlaşıyor. Sabah saatlerinde 5-6 tane inşaat kamyonu koroya geldi. Ağaçlara zarar verdiler. Gerginlik yaşandı. Kumu döktüler, burada vatandaş engellemeye çalıştı. Kamyonların koruya girmemeleri gerekiyor. Burası SİT alanı "diye konuştu. Öznur Gökhan ise, "Kamyonlar geldi, kepçe geldi. Kamyonlar koruya girerken ağaçlara da zarar verdiler. Biz engellemeye çalıştık. Dozerin önünde durduk. Polisler bizi uzaklaştırdı" dedi.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Üsküdar Belediyesi de gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'Validebağ Korusuna Moloz Dökülüyor' başlığı ile ortaya atılan iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyadaki görüntülerdeki moloz parçaları, korudan toplanan ve bir noktaya yığılıp birleştirilen atıklardan ibarettir. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız üzere, bir yere toplanan molozlar kamyona yüklenerek koru dışına çıkarılmıştır" denildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, "Bir taraftan bu doğal korunun birinci derece sit alanının mevcut halinin bakım onarımını yapıyoruz. Uzayan otları biçiyoruz, kuruyan ağaç dallarını buduyoruz ve yılların getirdiği kullanımdan kaynaklanan (çakıl ve taşlardan dolayı) betonlaşan yolları doğal topraklarla rehabilite ediyoruz. Validebağ Korusu'nda yaptığımız budur, yoksa biz koruya bir metre küp beton dökmüyoruz ve dökmemiz de mümkün değil. Asla müsaade edemeyiz. Teknik Ormancılık faaliyeti demek korunması gereken koruyu muhafaza altına almak demektir. Şu anda ne yazık ki Validebağ Korusu hem güvensiz bir alan haline geldi hem de bakımsız bir alan haline geldi. Şimdi bizim yapmak istediğimiz Üsküdar Belediyesi olarak Çevre Bakanlığı ile yaptığımız protokoller gereği mevcut kurullardan da aldığımız kararlar gereği mevcut koruyu rehabilite ediyoruz. Başka bir amacımız asla söz konusu olamaz. Daha sağlıklı bir ortam, daha güvenilir bir ortam ve daha huzurlu bir ortam oluşturma adına altını çizerek söylüyorum, yaptığımız Teknik Ormancılık faaliyetidir. Burada günün belli saatlerinde spor yapmak, yürümek noktasında yoğun talepler var. Fakat yollar buna izin vermeyecek durumda bozuk ve betonlaşmış durumda. Yeni bir yol açmadan, mevcut yürüme yollarını rehabilite ediyoruz. Tamamen doğal kum harici hiçbir malzeme kullanmadan..." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!