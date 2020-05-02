Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi. Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar Kız Kulesi yakınlarında yüzdü. Defalarca suyun üstüne çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

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