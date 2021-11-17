Üsküdar'da rock coşkusu

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Üsküdar'da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde sanatçı Fatma Turgut sahne aldı. Turgut'un en sevilen şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdiği konserde müzikseverler coşkulu anlar yaşadı.

HEDİYESİNİ TAKDİM ETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, sahnede vatandaşları selamlayarak, sanatçı Fatma Turgut'a hediye takdim etti. Konser kısa bir aranın ardından coşkulu bir şekilde devam etti.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Üsküdar'da Kültür Sanat Sezonu kapsamında Üsküdar Belediyesi'nin konserlerine devam edeceği belirtildi.