Üsküdar'da, polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

AA

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harem Otogarı'nda gece saatlerinde bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerdeki büfe işletmecisi M.A.Z. ile görüştü. Büfe işletmecisi, bir kadının büfesine gelerek telefonla görüşmek için ankesörlü kart istediğini, kendisinin de yardımcı olduğunu, daha sonra kadının "Yanlış arama yaptırdınız." diyerek büfedeki malzemeleri dağıttığını ve kendisine saldırdığını söyleyerek, kadından şikayetçi oldu.

Büfenin karşısındaki bankta oturan kadının yanına giden ekipler, konuşmak istedikleri sırada kadının saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında, S.E. 2 polis memurunu çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladı.

Çevredekilere ve polislere küfür eden şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan muayenede 1.84 promil alkollü olduğu belirlenen S.E., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

,Safiye Gören