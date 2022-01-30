Üsküdar'da otomobil takla atıp taksiye çarptı

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Alınan bilgiye göre, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde 34 DGS 459 plakalı otomobilin sürücüsü, Nuhkuyusu Caddesi, Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Otomobil takla atarken, karşı yönde seyir halindeki Mustafa Turan yönetimindeki 34 TFL 10 ticari taksiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe tek yönlü kapanan caddede, trafik normale döndü.