Üsküdar'da iki metro çarpıştı

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İHA'nın haberine göre; 21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında kafa kafaya çarpıştı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Fotoğraf: AA HASAR MEYDANA GELDİ Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattının Fıstıkağacı İstasyonu civarında 21'i 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanan olayda, eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki metronun çarpışması sonucunda metro hattının kuplajlarında hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yapılan tamir çalışmaları devam ederken, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada seferlerin yarın sabah normale döneceği" belirtildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.