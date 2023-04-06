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Üsküdar'da İETT otobüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Üsküdar Sahil'de motosikletiyle sollamaya çalıştığı İETT otobüsüne çarpan sürücü, savrularak karşı şeritteki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 06.04.2023 - 21:57 | Güncelleme: ABONE OL
Üsküdar'da İETT otobüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti
İETT otobüsüne çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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DHA

Kaza, saat 18.15 sıralarında Üsküdar Harem-Salacak Sahil Yolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Melih Bıçakoğlu motosikletiyle Üsküdar istikametine gittiği sırada seyir halindeki İETT otobüsünü sollayarak geçmeye çalıştı. O sırada kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Bıçakoğlu, İETT otobüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle karşı şeride savrulan motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücü Melih Bıçakoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yüsranur Tokgöz metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İETT otobüsünün olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Melih Bıçakoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yüsranur Tokgöz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatarak uzun süre inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrasında Bıçakoğlu'nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrasında olay yerinden ayrılan İETT otobüsü ve sürücünü bulmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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