Zaman ayarlı bomba bırakmışlardı

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Üsküdar Kısıklı'da bir holding binasının arka kapısına zaman ayarlı bomba düzeneği bırakan teröristlerin izini bulmayı başardı.
ATAŞEHİR'DE SOKAKTA YAKALANDILAR
Olay yeri çevresindeki binlerce saatlik güvenlik kamerası taramasından, bombalı paketi bırakan kişinin MLKP'ye bağlı FESK (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) üyesi kadın bombacı B.M. Ve 1 erkek terörist olduğu tespit edildi.
MLKP'li teröristlerin Ataşehir'de bir hücre evde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine 2 bombacı evlerinin bulunduğu sokağa geldikleri sırada gözaltına alındı.
ÖZEL GÜVENLİK ÜNİFORMASI ÇIKTI
Zanlıların gizlendikleri Ataşehir'deki adreste yapılan aramalarda, “1 adet özel güvenlik üniforması, 1 adet peruk, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, elektronik açma-kapama aparatları, tornavida takımı, elektrik bandı, kablolar ele geçirildi.
PKK KAMPINDA BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ
Kadın terörist B.M.'nin 2010 yılında MLKP'ye bağlı FESK grubuna girdiği 2011 yılında PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan Gare kampında silah ve bomba konusunda eğitim aldığı öğrenildi.
SUÇ MAKİNESİ GİBİLER
Gözaltına alınan iki teröristin karıştığı eylemler şöyle;
26 Temmuz 2015 günü Karşıyaka Ak Parti içle teşkilet binasına bombalı saldırı, 11 Ağustos 2015 günü Bornova Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı saldırı, 12 Ağustos 2015 günü Bornova MHP ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı, 29 Ekim 2015 günü Buca'da görevli devriye ekiplerini silahlı saldırı, 3 Mart 2016 günü İzmir Çiğili'de bulunan TOMA fabrikasına silahlı el bombalı saldırı, 3 Nisan 2017 günü Mersin Mezitli'de polis servisi güzergahına bombalı saldırı, 31 Ağustos günü İzmir Cezaevi servis aracına bombalı saldırı, 3 Şubat 2018 günü Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait otonun geçiş güzergahına bombalı saldırı, 26 Şubat 2018 günü Denizli Pamukkale'de trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketinin yerleştirilmesi eylemlerine karıştıkları tespit edildi.
SABIKALARI DA KABARIK ÇIKTI
Üsküdar'da bir holding binasına bomba düzenekli paket bırakan MLKP terör örgütü üyesi biri kadın 2 terörist gözaltına alındı. Yakalanan kadın bombacı B.M.'nin, 2011 yılında PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan Gare kampında bomba ve silah eğitimi aldığı tespit edildi.
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