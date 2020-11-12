Üsküdar'da geri dönüşümden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet alındı

Belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan canlı dersleri takip etmeleri için yetim, öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine EBA yüklü 5 bin tablet dağıtıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle öğrencilerin okula gidemediklerini hatırlatarak, "Uzaktan eğitimle Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın kaybını en asgariye indirmeye çalışıyor. Tabii uzaktan eğitimde de altyapıda birtakım eksiklikler var vatandaş tarafından baktığımızda. Evinde televizyonu, bilgisayarı olmayan var. Bu bir gerçek maalesef, hayatımızın gerçeği. Bizlerin yerel yönetimler, belediyeler olarak bu işlerde duyarsız kalmamamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yaptıklarını anlatan Türkmen, şöyle devam etti:
"Dedik ki, 'Üsküdar'da EBA programına bağlanabilecek imkanı olmayan aileler ve çocukları tespit edin, biz bunlara tablet hediye edelim. Bu ihtiyaçlarını giderelim.' Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz Üsküdar'daki tüm okullarda bir çalışma yaptı. Üsküdar'da yaklaşık 90 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler arasından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tablet vermek istedik. İlk etapta 5 bin tabletle bu işi başlatıyoruz. Üsküdar'da özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bunları ulaştıracağız."
- Türkmen'den çöplerini ayrıştıran vatandaşlara teşekkür
Bu tabletleri geçen yıl başlattıkları proje kapsamında geri dönüşümden elde ettikleri gelirle aldıklarını belirten Türkmen, çöplerini ayrıştıran, çöpten "hayır" çıkaran vatandaşlara teşekkür etti.
Türkmen, "Bunlar tamamen sıfır atık geliri. Belediyemize ek bir külfeti yok bu işin. Vatandaşın çöpünden elde ettiğimiz gelirle 5 bin çocuğumuza bu tabletleri göndereceğiz. 5 bin adetle başlıyoruz, bunun sayısını artırarak devam edeceğiz. Bizi takip eden vatandaşlarımız, yerel yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever iş insanlarımızı da bu konuya teşvik etmek istiyoruz. İmkanı olmayan çocuklarımız bunun sayesinde derslerinden geri kalmayacaklar. Bu salgın sürecinin oluşturduğu dezavantajı avantaja çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından ilk iki öğrenciye tablet hediye etmek üzere yola çıkıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ve beraberindekiler, 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ecrin Aydemir'in evine gelerek tableti kendisine hediye etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer tarafından da 5. sınıf öğrencisi Hanım Avşin Gözcü'nün evine giderek, tableti öğrenciye verdi.
Öğrenciler ve veliler hediye edilen tabletlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.
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