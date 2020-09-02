Üsküdar'da asker uğurlama konvoyu oluşturanlara ceza kesildi

AA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kuzguncuk mevkisindeki tünelde, trafiği yavaşlatan ve çevreyi rahatsız eden asker konvoyunu durdurdu.

Konvoyda bulunan araç sürücüleri İsmet Ş., Barbaros Çetin K. ve Hamit Y. ile 2 yolcuya, "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet", "Kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek" ile "trafik görevlilerinin uyarılarına uymamak" suçlarından toplam 16 bin 590 lira idari para cezası uygulandı.