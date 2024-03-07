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        Haberler Gündem Güncel Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza - Güncel İstanbul haberleri

        Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

        Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti. Seferler saat 09.00 itibariyle normale döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:01
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        Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
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        Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler yarım saat boyunca yapılamadı. İstasyonlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

        DHA'da yer alan habere göre Üsküdar-Çekmeköy metro hattında sabah saatlerinde seferler yapılamadı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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        Seferlerin yapılamaması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.Bazı yolcuların metro hattında raylarda yürüdüğü görüldü. Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu. Seferler saat 09.00 itibariyle normale döndü.

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