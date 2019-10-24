Üsküdar Belediyesi’nin önü, günlerdir işten çıkarılan işçilerin eylemine sahne oluyor. Sayılarının 150 olduğunu söyleyen işçiler, işlerini geri istiyor, bunun için de belediye önünde protesto gösterisi yapıyor. Üsküdar Belediyesi’ndeki işten çıkarmalar, sosyal medyada da çokça tartışılıyor, eleştiriliyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e sordu, Başkan Türkmen, eleştirilere yanıt verdi…

İşten çıkarılan işçiler, günlerdir belediye önünde eylem yapıyor...

'İŞLERİNİ HAKKIYLA YAPMIYORLARDI'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e "150 kişiyi mi işten çıkardınız? Gerekçeniz neydi" diye sordum. İşte Başkan Hilmi Türkmen'in yanıtını: "İşten çıkardığımız işçi sayısı söylendiği gibi 150 değil 14. Bu kişilerin bir kısmı işe gelmiyor, işini iyi yapmıyor, savsaklıyor. Mesai arkadaşlarıyla kavga edip huzur bozanlar var. Aralarındaki 2 kişinin de işe alkollü geldiğini tespit ettik. Üsküdar Belediyesi’nin 3 bin 500 çalışanı var. Son 6 ayda 14 işçi bu saydığım sebeplerle çıkarıldı. Siyasi saiklerle değil, işçilerin işlerini hakkıyla yapmaması nedeniyle çıkarma oldu.”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen