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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 13,5 lira geçecek şekilde belirledi - İş-Yaşam Haberleri

        USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 13,5 lira geçecek şekilde belirledi

        Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:04
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        Çiğ süt tavsiye fiyatı artıldı
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        Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.

        Duyuruda, "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

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