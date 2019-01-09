Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi aldığı ihbarda kente yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan hazırlık ve teknik takip sonucunda şüpheli araç il girişinde durduruldu. Araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 2017 adet ecstacy hap, 12 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde ikisinin “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan arandıkları tespit edilirken, gerekli yasal işlemlerin ardından toplam 6 şüpheli adli mercilere sevk edildi.