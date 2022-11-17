Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ayrıntılar gelecek...

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