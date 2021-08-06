Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı, 9 gözaltı

İHA

Olay Uşak merkeze bağlı İslice Mahallesi'ne bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

İddialara göre kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti.

Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı. İHA'nın haberine göre; kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.