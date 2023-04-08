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Uşak merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Uşak merkezli 4 ilde 8 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Giriş: 08.04.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Uşak merkezli suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
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AA

Uşak merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güneş enerjisi panel hırsızlığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

AA'nın haberine göre, operasyon kapsamında KOM, JASAT, istihbarat, asayiş ve jandarma komando asayiş birliklerinden oluşan 17 ekip ve 100 personelin katılımıyla Uşak, İzmir, Kütahya ve Manisa'da 8 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 8 cep telefonu, 8 sim kart, suça konu yazışmaların bulunduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 güç çevirici ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, 2021 yılından bugüne kadar Uşak'ta 13, Manisa'da 4, Afyonkarahisar'da 2 güneş paneli hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; 3'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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