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"Zafer Yolu Varoluş Destanı" konseri

Uşak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Kültür Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından "Zafer Yolu Varoluş Destanı" adlı konser verildi.

30.08.2021 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
UŞAK -
AA

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda verilen konserde, sevilen türküler ve marşlar seslendirilirken, topluluk üyelerinin yöresel dans gösterileri de beğeni topladı.Etkinliğe katılan vatandaşların türkülere Türk bayraklarıyla eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.Programa, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan katıldı.Konserin ardından ses sanatçılarına ve topluluk üyelerine protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

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